Bus- und Bahnunternehmen melden stabile Personallage

Ein Bus der Hochbahn fährt über die Kreuzung am Stephansplatz. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburger Verkehrsunternehmen verfügen nach eigenen Angaben über ausreichend Bus- und Bahnfahrer. Hochbahn, S-Bahn Hamburg und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein teilten mit, dass derzeit keine Fahrerinnen und Fahrer fehlten. Das städtische Unternehmen Hochbahn begründete die gesicherte Personallage mit intensivem Marketing.

Obwohl genügend Personal vorhanden sei, planen die S-Bahn Hamburg wie auch die Hochbahn Neueinstellungen. Damit werde auf übliche Fluktuation reagiert, sagte der Leiter der S-Bahn Hamburg, Jan Schröder. Dieses Jahr bietet die S-Bahn Hamburg 50 Ausbildungsstellen an – viele davon im Bahnbetrieb. Zudem sollen monatlich zehn Quereinsteiger als Fahrzeugführer eingestellt werden.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein rechnen damit, altersbedingt ausscheidende Busfahrer mit Nachwuchskräften ersetzen zu können, die dieses Jahr ihre Ausbildung abschließen.

Fährlinienbetreiber will Stellenaufbau fortsetzen

Der Fährlinienbetreiber Hadag, der zuletzt unter Personalknappheit litt, plant, seinen Stellenaufbau fortzusetzen. Zehn Schiffsführer sollen dieses Jahr hinzukommen, sagte Personalvorständin Tanja Cohrt. Sie verneinte, dass es aufgrund der Personalsituation zu Einschränkungen im Betrieb komme.

Die Hochbahn-Tochtergesellschaft Hadag bildet selbst Schiffsführer aus, auch weil extern nur begrenzt rekrutiert werden könne. «Der Pool an Schiffsführern ist leer im Hafen», sagte Cohrt. Vergangenes Jahr begannen bei der Hadag acht Nachwuchskräfte die Ausbildung zum Schiffsführer.