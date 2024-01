Bus rutscht gegen Mauer: Sechs Fahrgäste leicht verletzt

Ahrensburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall eines Linienbusses in Ahrensburg im Kreis Stormarn sind am Dienstag sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei der Bus in einer Unterführung ins Rutschen geraten und gegen eine Mauer geprallt. Dabei wurden den Angaben zufolge vier Frauen im Alter von 18, 32, 40 und 41 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 21 und 51 Jahren leicht verletzt.

Fünf Verletzte seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, eine Person habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollen. Der 48 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße bis etwa 7:30 Uhr gesperrt. Das «Hamburger Abendblatt» hatte zuerst über den Unfall berichtet.