Bus rammt Haus in Lübeck – mehrere Verletzte

Ein Linienbus kommt in Lübeck von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand. (Illustration) David Inderlied/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Linienbus ist in Lübeck von einer Straße abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Dabei wurden mindestens sechs Passagiere und die Fahrerin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus im Stadtteil St. Jürgen wurde wegen möglicher Einsturzgefahr geräumt. In dem mehrgeschossigen Gebäude gab es keine Verletzten. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten das Haus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fahrerin mit dem Bus eine Wendeschleife verlassen. Dabei verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Gelenkbus, fuhr geradeaus über die Straße und kollidierte mit dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus.

Zur Klärung des Unfallhergangs bestellte die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Gutachter. Die Hansestadt Lübeck überprüft die Statik des Gebäudes.