Bus prallt gegen Haus – Fahrer tot, Fahrgäste unverletzt

Wennigsen (dpa) –

Ein Linienbus-Fahrer ist in Wennigsen in der Region Hannover mit dem Bus gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Der Mann habe am Dienstag vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die acht Fahrgäste im Bus seien unverletzt geblieben.

Der Busfahrer starb den Angaben nach im Krankenhaus. Noch sei unklar, ob der Unfall die Todesursache war – oder der medizinische Notfall. Der Bus sei vermutlich mit niedriger Geschwindigkeit auf das leerstehende Haus geprallt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.