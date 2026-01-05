Bus kommt von Straße ab – Sechs Leichtverletzte

Schafflund (dpa/lno) –

Ein Linienbus ist bei Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) von der Bundesstraße 199 abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Dabei sind sechs Mitreisende leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

21 Passagiere an Bord

Insgesamt war der Bus am Morgen mit 21 Passagieren besetzt. Laut dem Sprecher wird angenommen, dass es aufgrund der glatten Fahrbahn zu dem Unfall gekommen war. Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung der Straße ist diese wieder befahrbar.