Bus kommt bei Leerfahrt von Straße ab und fährt gegen Baum

Ein Linienbus hängt nach einem Unfall in Schönberg an einem Baum. Daniel Bockwoldt/dpa

Schönberg (dpa/lno) –

Ein Busfahrer ist bei einer Leerfahrt in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde der 65-Jährige eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei Ratzeburg am Freitag sagte. Der Hamburger wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei 280.000 Euro.

Bei dem Geschehen am Freitagmorgen hatte sich der vordere Teil des Gelenkbusses den Baum hochgeschoben. Durch die aufwendige Bergung des Busses bleibe die Straße noch auf unbestimmte Zeit gesperrt, hieß es. Laut Feuerwehr mussten auch Äste von dem Baum abgesägt werden, um die Bergung sicher durchzuführen. Die weitere Aufklärung des Vorfalls dauere an.