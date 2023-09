Bus kollidiert mit Motorrad: 16-Jährige in Lebensgefahr

Leer (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Linienbus mit einem Motorrad ist im ostfriesischen Leer eine 16-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 35 Jahre alte Busfahrer am Mittwoch ersten Ermittlungen zufolge beim Linksabbiegen von der Sonne geblendet worden. Der Bus geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Der Mann übersah laut den Beamten dort die Motorradfahrerin. Die 16-Jährige prallte mit ihrem Leichtkraftrad frontal in den Linienbus, der zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik. Der Busfahrer erlitt einen Schock.