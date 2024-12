Bus fährt rückwärts – Fußgängerin stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Billstedt ist eine Frau von einem rückwärts fahrenden Linienbus erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Abend an der Haltestelle «U Mümmelmannsberg» in der Kandinskyallee, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb die Frau (Geburtsjahr 1977) demnach noch am Unfallort.Die Tochter der Frau erreichte die Unfallstelle laut Polizei kurz nach dem Zusammenstoß und wurde wie weitere Zeugen von Notfallseelsorgern betreut. Im Linienbus waren keine Fahrgäste, wie es hieß. Warum der Linienbus vor dem U-Bahnhof rückwärts fuhr, wird den Angaben zufolge derzeit untersucht.