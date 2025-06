Hamburg (dpa/lno) –

Ein Linienbus der Hamburger Hochbahn ist am Sonnabend am S-Bahnhof Veddel in ein Haltestellenhäuschen gefahren. Dabei wurde eine 62-jährige Rollstuhlfahrerin schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die anderen Wartenden konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Warum der Bus in das Wartehäuschen fuhr, ist nicht bekannt. Die Ermittler prüfen nun, ob an dem Bus ein technischer Defekt vorlag.