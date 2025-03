Hamburg (dpa/lno) –

Ein HVV-Bus der Linie 168 ist gegen einen Zaun gefahren und liegen geblieben. Die Polizei vermutete eine Erkrankung des Busfahrers als Unfallursache, wie sie mitteilte. Dieser wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Von den Fahrgästen, die am frühen Morgen in dem Bus saßen, wurde niemand verletzt. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.