Bus fährt am Jungfernstieg in LKW

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Laster am Jungfernstieg in Hamburg sind am Dienstagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizeiinformationen ereignete sich der Unfall, als der Lastwagenfahrer auf der linken Fahrspur versuchte, rückwärts an seine Anlieferungsstelle heranzufahren. Um richtig zurücksetzen zu können, schwenkte er leicht in die linke Fahrbahn aus und der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Busfahrer und zwei Fahrgäste leicht verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort konnten alle Verletzten selbstständig die Unfallstelle verlassen. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.