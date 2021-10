Bus brennt auf A1 in Ostholstein aus

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Lensahn (dpa/lno) – Ein brennender Bus hat am Donnerstag für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 1 (Heiligenhafen – Lübeck) im Kreis Ostholstein gesorgt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei vermutlich niemand. Nur der Fahrer sei an Bord gewesen, als der Bus aus zunächst ungeklärter Ursache am Nachmittag bei Lensahn in Brand geriet. Während der Löscharbeiten war die Autobahn zunächst in beiden Richtungen gesperrt, später nur noch in Fahrtrichtung Süden. Die Wasserbehörde überprüfte die Brandstelle auf Umweltschäden. Zuerst berichtete der «Ostholsteiner Anzeiger».

© dpa-infocom, dpa:211028-99-776685/2