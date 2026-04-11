Buric glänzt – Flensburg siegt gegen Ex-Coach Machulla

Mannheim (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren zweiten Platz in der Handball-Bundesliga verteidigt. Gegen die Rhein-Neckar Löwen und Ex-Trainer Maik Machulla gab es einen 36:33 (18:18)-Auswärtssieg. Beste Werfer in der mit 13.200 Zuschauern ausverkauften Mannheimer Arena waren mit je neun Treffern Jannik Kohlbacher für die Löwen und Lasse Möller für die Gäste.

Stark in die Partie fand Flensburgs Torhüter Benjamin Buric. In der 12. Minute verhinderte er beim 5:7 mit einer Parade gegen den früheren Flensburger Dani Baijens einen ersten Drei-Tore-Rückstand. Dazu wehrte der Torwart zwei Siebenmeter von Haukur Thrastarson ab, war dann aber bei den Nachwürfen machtlos.

Flensburg kommt mit Schwung aus der Pause

Die Norddeutschen, die einmal mehr auf den angeschlagenen Simon Pytlick verzichten mussten, gerieten mit 9:12 (19. Minute) ins Hintertreffen. Mit zunehmender Dauer stabilisierte die SG aber ihr Spiel. Über 18:18 zur Pause ging es auf 25:20 (39.). Diesen Vorsprung gab Flensburg nicht mehr ab.

In der Abwehr blieb Buric ein Faktor. Am Ende steuerte der 35 Jahre alte Torhüter 16 Paraden zum zehnten Auswärtssieg seines Teams in dieser Saison bei.