Burdenski-Trauerfeier findet am 22. Oktober statt

Bremen (dpa/lni) –

Der Termin für die Trauerfeier von Ex-Nationalspieler Dieter Burdenski steht fest. Wie der Fußball-Bundesligist Werder Bremen mitteilte, findet das öffentliche Gedenken an den Rekordspieler des Clubs am 22. Oktober von 14.30 Uhr an im Konzerthaus «Die Glocke» in Bremen statt. Zusätzlich wird von Donnerstag an ein Kondolenzbuch im Club-Museum im Weserstadion ausliegen.

Dieter Burdenski war am vergangenen Mittwoch im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Mit 444 Bundesliga-Spielen und insgesamt 582 Einsätzen ist «Budde» der Rekordspieler der Grün-Weißen. 1978 nahm Burdenski mit dem DFB-Team an der WM in Argentinien teil. Insgesamt kam der Werder-Keeper auf zwölf Einsätze in der Nationalmannschaft.