Bundesweite Apotheken-Proteste – Was Kunden beachten müssen

Hannover (dpa/lni) –

Die Apotheker im Land gehen auf die Straße: Am kommenden Montag protestieren sie in Hannover gegen das ihrer Ansicht nach zu niedrige Honorar. Aus diesem Grund dürften viele Apotheken in Niedersachsen an dem Tag geschlossen bleiben.

Nehmen alle Apotheken an der Aktion teil?

Wie viele Apotheker sich an dem Protest beteiligen und welche Apotheken daher am Montag geschlossen bleiben, lässt sich im Vorhinein nicht sagen. Der Landesapothekerverband habe dazu keine Daten, sagte eine Sprecherin. Man sollte aber davon ausgehen, dass die Stammapotheke geschlossen ist, und andere eben auch.

Was raten die Apotheker ihren Kunden?

Ganz klar: Wer etwa aufgrund einer chronischen Erkrankung regelmäßig Medikamente nehmen muss und absehen kann, dass diese zur Neige gehen, sollte schon vorher seine Rezepte einlösen.

Was ist in Notfällen?

Für den Fall, dass jemand am Montag erkrankt und dringend Medikamente braucht, halten die Apotheker einen Notdienst vor. Notdienstapotheken können über eine bundeseinheitliche kostenlose Rufnummer gefunden werden oder übers Internet – dort lässt sich über die Postleitzahl oder den Ortsnamen die nächstgelegene Apotheke finden.