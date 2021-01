Bundeswehrsoldaten helfen bei Corona-Tests in Heimen

Kiel (dpa/lno) – Soldaten der Bundeswehr helfen seit Freitag in mehreren Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein bei Corona-Schnelltests in Pflegeheimen. Die Bundeswehr habe dafür übergangsweise 178 Angehörige abgestellt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Sie seien vom Deutschen Roten Kreuz geschult worden oder würden dies noch. Rund 200 Heime hatten Unterstützungsbedarf angemeldet.

«Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, besonders den Soldatinnen und Soldaten, die den raschen Einsatz möglich machen», erklärte Minister Heiner Garg (FDP). Der Einsatz der Bundeswehr soll so lange laufen, bis geeignete zivile Helfer gefunden sind. Gesucht werden Freiwillige aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder solche mit einer sozialen Ausbildung, aber auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung. Die Vergütung soll sich laut Bundesagentur an 20 Euro pro Stunde orientieren.

