Bundeswehr-Drohne Heron TP beginnt Demonstrationsflugbetrieb

Jagel (dpa) –

Die Bundeswehr nimmt am Mittwoch den Flugbetrieb mit der neuen Drohne vom Typ Heron TP auf. Die Flüge starten vom norddeutschen Fliegerhorst Jagel (Schleswig-Holstein) aus, nachdem das Luftfahrtamt der Bundeswehr in der vergangenen Woche die Verkehrszulassung für das israelische System unterzeichnet hatte. Der sogenannte Demonstrationsflugbetrieb soll nun sechs Monate dauern.

Anders als das Vorgängermodell und zum Schutz von Truppenbewegungen kann die Heron TP auch mit Waffen bestückt werden. Darum hatte es in Deutschland jahrelang politische Debatten gegeben, so dass Deutschland im Kreis wichtiger Verbündeter zu den Nachzüglern bei einer Fähigkeit gehört, die sich als militärisch wichtig erwiesen hat. In Israel werden fünf der Systeme für die Bundeswehr geleast. Der Flugbetrieb in Deutschland findet ohne Bewaffnung statt.