Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen

Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht. Philipp Schulze/dpa

Hodenhagen (dpa/lni) –

Ein ausrangierter Bundeswehr-Airbus ist mit Hilfe eines Schwerlasttransporters im Serengeti-Park in Hodenhagen angekommen. Die finale, rund zehn Kilometer lange Strecke bis zum Park im Landkreis Heidekreis verlief in der Nacht ohne größere Zwischenfälle, wie die Sprecherin des Serengeti-Parks mitteilte.

An Hunderten Bäumen Äste hochgebunden

Innerhalb von drei Nächten wurde der A310 vom Truppenübungsplatz Lohheide zum Safaripark in der Südheide gebracht. Die Umweltauflagen sahen vor, dass dafür an Hunderten Bäumen Äste hochgebunden werden. Der A310 mit dem Namen «Kurt Schumacher» soll nach der fast 50 Kilometer langen Strecke am Donnerstag im Freizeitpark mit zwei Kränen vom Transportgestell gehoben werden.

Um die Überführung des großen Flugzeugs durch ein Naturschutzgebiet gab es jahrelang Streit. Wegen eines neuen Verfahrens zum Tieferlegen des Rumpfes erlaubte die Region Hannover das Vorhaben schließlich.

Tragflächen und Höhenleitwerk waren bereits im Park

Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet. Das Absenken des Rumpfes von 6,80 Metern auf 5,90 Meter sollte Schäden an Bäumen verhindern. Die abmontierten Tragflächen und das Höhenleitwerk wurden bereits zuvor in den Park gebracht.

Bis zum Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen werden ‒ 150 davon im Flieger, die restlichen als Außenplätze auf den Tragflächen.

Rund 1500 freilaufende Wildtiere leben im Serengeti-Park

Der Serengeti-Park Hodenhagen ist ein Tier- und Freizeitpark in der Lüneburger Heide, in dem Besucher auf einer Safari-Strecke rund 1500 freilaufende Wildtiere aus aller Welt erleben können. Neben dem Safaribereich bietet der Park Achterbahnen, Shows und weitere Freizeitattraktionen.