Bundesverdienstkreuz für Kabarettist Alfons

Hamburg (dpa) – Der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi («Alfons») hat in Hamburg das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Mit dem Orden ist er für «seine herausragenden Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität» ausgezeichnet worden, wie die Kulturbehörde am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der 54-Jährige bringe mit seinem unverwechselbaren Humor und seinem großen Herzen Deutschland und Frankreich näher zusammen. Peterfalvi ist einem breiten Fernsehpublikum als TV-Reporter Alfons bekannt. Dabei befragt er – immer in orangefarbener DDR-Trainingsjacke und mit Puschelmikrofon – Passanten zu aktuellen Gesellschaftsthemen und entlockt ihnen mit seiner gespielt naiven Art meist sehr offene Antworten.

«Ich freue mich wirklich enorm», sagte Peterfalvi unmittelbar nach der Übergabe der Auszeichnung der Deutschen Presse-Agentur. Als er von der Ehre erfuhr, habe er zunächst noch gedacht: «Nee, das stimmt nicht. Das ist ein Fake.» Nun soll der Orden einen besonderen Platz bekommen – vielleicht sogar regelmäßig an der berühmten Trainingsjacke, «wenn das Orange und das Rot des Bundesverdienstordens gut zusammenpassen». Peterfalvi widmete den Orden auch seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team, ohne die sein Erfolg nicht möglich gewesen sei.

Für seine Arbeit als Kabarettist, Komiker und Künstler ist Peterfalvi bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Zuletzt mit dem bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Kleinkunstpreis. Der gebürtige Pariser Peterfalvi lebt – fast auf den Tag genau – seit 30 Jahren in Hamburg und besitzt seit 2017 auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Bundesverdienstorden werden in acht Stufen verliehen. 2020 wurden dem Bundespräsidialamt zufolge 1250 Männer und Frauen damit ausgezeichnet. Der Hamburger Kulturbehörde zufolge bekommen jedes Jahr rund 10 bis 30 Hamburgerinnen und Hamburger den Verdienstorden überreicht.

