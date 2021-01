Bundestagswahl: Drei Bewerbungen für SSW-Spitzenkandidatur

Werbeflyer des Südschleswigschen Wählerverbandes. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Drei Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um die Spitzenkandidatur des SSW für die Bundestagswahl 2021 beworben. Ihren Hut in den Ringe geworfen haben die stellvertretende Landesvorsitzende, Sybilla Nitsch, der Dänemark-Koordinator der Landesregierung, Stefan Seidler, sowie die Vorsitzende der Jugend im SSW, Maylis Roßberg. Da es keine Bewerbungsfrist gibt, können in der Theorie sogar noch auf dem Parteitag weitere Vorschläge eingebracht werden, wie ein Parteisprecher sagte.

Geplant ist bisher, dass ein Parteitag in Schleswig am 30. Januar unter anderem über die Kandidatur entscheidet. Zudem sollen sich die Delegierten mit dem Wahlprogramm befassen, das derzeit in Videokonferenzen erarbeitet wird, wie ein Parteisprecher sagte. Falls der Parteitag coronabedingt ausfallen sollte, könnte er notfalls auch auf den März verschoben werden, ohne dass der SSW in Zeitverzug käme.

Der SSW will zum ersten Mal seit 1961 wieder an Bundestagswahlen teilnehmen. Ein Vorteil für den SSW ist, dass Parteien nationaler Minderheiten nach dem Bundeswahlgesetz von der Fünf-Prozent-Hürde befreit sind. Der SSW müsste jedoch – wie bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein – so viele Stimmen gewinnen, dass ihm nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Rein rechnerisch würden dem SSW den Angaben zufolge weiterhin 40 000 bis 50 000 Stimmen für den Einzug in den Bundestag reichen. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2017 erhielt der SSW knapp 49 000 Stimmen.

