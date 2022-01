Bundestagswahl-Beteiligung bei jungen Wählern am niedrigsten

Kiel (dpa/lno) – An der Bundestagswahl am 26. September vergangenen Jahres haben sich in Schleswig-Holstein die 25- bis 34-Jährigen am wenigsten beteiligt. Ihre Quote betrug 72,1 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch bekannt gab. Der Analyse zufolge lag die unterste Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen mit 73,6 Prozent nur leicht darüber. Der Landesdurchschnitt insgesamt betrug 78,2 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung erreichten die 60- bis 69-Jährigen mit 81,6 Prozent.

Bei den beiden jüngsten Bundestagswahlen war die Beteiligung erstmals seit 1998 wieder gestiegen. Den höchsten Wert seit 1957 hatte es 1976 mit 90,6 Prozent gegeben. Bei der Wahl vor vier Monaten lag die SPD im Norden mit 28,0 Prozent noch klarer vor der CDU (22,0) als die Bundespartei vor CDU/CSU (25,7 zu 24,1 Prozent). Die Christdemokraten holten ihr bisher schlechtestes Ergebnis überhaupt, die Grünen mit 18,3 Prozent ihr bestes.

