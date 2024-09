Bundestagspräsidium besucht Hamburg

Das Bundestagspräsidium war auf Stippvisite in Hamburg. (Archiv) Kay Nietfeld/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Das Bundestagspräsidium hat einen Besuch in Hamburg für Gespräche mit Menschen aus Politik und Gesellschaft genutzt. «Überall war natürlich auch das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft: Wo steht unsere Demokratie», sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zum Abschluss des dreitägigen Besuchs in der Hansestadt. «Wir merken auch hier bei vielen Gesprächen, das beschäftigt viele Menschen, mit denen wir zusammenkommen.» Dem Präsidium gehe es darum, Rede und Antwort zu stehen zur Politik in Berlin.

Der Besuch in der Hansestadt fand im Rahmen des Formats «Präsidium vor Ort» statt. Bereits zum dritten Mal waren die Bundespolitikerinnen und -politiker nach Schleswig-Holstein und dem Vogtland in Wahlkreisen von Bas oder den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Wolfgang Kubicki (FDP), Yvonne Magwas (CDU), Aydan Özoğuz (SPD) und Petra Pau (Linke) unterwegs.