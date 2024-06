Bundesstraße nach Brand von Reetdachhaus gesperrt

Handewitt (dpa/lno) –

Wegen des Brandes eines Reetdachhauses ist die Bundesstraße 199 zwischen Handewitt und Wallsbüll voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt. Die Einsatzkräfte seien gegen 7. 20 Uhr alarmiert worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Mittwoch. Als sie vor Ort eintrafen, habe der Dachstuhl des Gebäudes an der Bundesstraße in Handewitt bereits in voller Ausdehnung gebrannt.

Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr wahrscheinlich in einem Werkstattbereich des Hauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Neben Feuerwehren aus Ellund, Handewitt, Wallsbüll und Harrislee waren auch Einsatzkräfte aus Dänemark im Einsatz. Zuvor hatte shz.de berichtet.