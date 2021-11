Bundespräsident Steinmeier gratuliert Uwe Seeler zum 85.

Uwe Seeler bei einem Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Fußball-Ikone Uwe Seeler zum 85. Geburtstag am Freitag gratuliert. «Meine guten Wünsche gelten einer Sportler-Legende und einer einzigartigen Persönlichkeit des deutschen Fußballs», schrieb Steinmeier. «Als jüngster Spieler aller Zeiten betraten Sie den heiligen Rasen von Wembley, und viermal haben Sie an Weltmeisterschaften teilgenommen. Bis heute unvergessen ist der 30. Juli 1966, als Sie nach der umstrittenen Niederlage gegen England in gebeugter Haltung den Platz verließen. Dieses fast ikonografische Bild – Inbegriff eines unglücklichen, aber fairen und sportlichen Verlierers – ging um die Welt.»

Steinmeier würdigte Seelers legendäres Hinterkopftor bei der WM 1970 in Mexiko gegen Titelverteidiger England als «das wahrscheinlich berühmteste Tor Ihrer Karriere». Seine Bescheidenheit, Treue und Bodenständigkeit beeindrucken auch den Bundespräsidenten. «Bei allem Ruhm und bei aller Popularität sind Sie sich stets treu geblieben. Niemals haben Sie vergessen, dass man nur dann ganz nach oben kommt, wenn man den Weg nicht alleine geht, sondern gemeinsam – mit Ihrer Frau Ilka an Ihrer Seite, den Mannschaften, den Trainern und den Fans, die Sie immer wieder auf Händen getragen und die mit „Uwe, Uwe‘ einen Schlachtruf erfunden hatten, der sogar noch erklang, als Sie Ihre Karriere schon beendet hatten», schrieb Steinmeier.

