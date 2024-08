Bundespolizei warnt vor Steckdosen in der Nordbahn

Neumünster (dpa/lno) –

Die Bundespolizei warnt Reisende vor der Nutzung von Steckdosen in Zügen der Nordbahn zwischen Büsum und Neumünster. Am Donnerstag kam es zu zwei Vorfällen, bei denen Menschen durch herausragende Teile des Netzteils (Stifte) in Steckdosen leicht verletzt wurden, wie die Bundespolizei Flensburg mitteilte. Während in einem Fall eine Frau einen Stromschlag erlitt, blieb der zweite Vorfall ohne Verletzungen. Ob die Steckdosen manipuliert wurden, war zunächst unklar.

Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie es hieß. Reisende in der Region wurden aufgefordert, Steckdosen vor der Benutzung zu prüfen und bei Verdachtsmomenten das Zugpersonal oder die Bundespolizei zu informieren.