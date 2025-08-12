Bundespolizei sucht Zeugen nach Bedrohung in Braunschweig

Am Hauptbahnhof Braunschweig hantierte der 22-Jährige mit einem augenscheinlichen Butterflymesser, wie die Bundespolizei mitteilte. (Symbolbild) Ole Spata/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Maskiert mit einer Skimaske oder Sturmhaube hat ein 22-Jähriger am frühen Morgen Reisende am Hauptbahnhof Braunschweig bedroht. Er verließ eine ankommende Regionalbahn und hantierte mit einem augenscheinlichen Butterflymesser, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Zeuge rief die Polizei, der 22-Jährige wurde in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen. Das beschriebene Butterflymesser hatte anstelle einer Klinge einen Haarkamm.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Bedrohung und bittet Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511 30365-0 zu melden.