Bundespolizei stoppt Steuerschuldner an Grenze: Chef zahlt

Ladelund (dpa/lno) –

Dank eines spendablen Chefs ist ein an der dänischen Grenze festgenommener Mann schnell wieder freigekommen. Bundespolizisten hatten den 40 Jahre alten Autofahrer am Freitagabend bei Ladelund (Nordfriesland) kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen Steuerhinterziehung mit Haftbefehl gesucht wurde. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag weiter mitteilte, hielt während der Kontrolle ein zweites Fahrzeug an. Der Fahrer gab, der Chef des 40-Jährigen zu sein. Auf der Dienststelle der Bundespolizei zahlte der Vorgesetzte die fälligen 5133 Euro und der Steuerschuldner kam wieder frei. Zuvor handelte sich der 40-Jährige jedoch neuen Ärger mit der Polizei ein: In seiner Hosentasche fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser.