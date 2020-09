Bundespolizei rettet Jugendlichen aus Schlamm

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Bundespolizei hat am Donnerstag nahe der deutsch-dänischen Grenze bei Flensburg einen 14 Jahre alten Jungen aus dem Flüsschen Krusau gerettet. Ein Anwohner habe die Beamten zuvor über eine im Schlamm steckengebliebene Person informiert, teilte die Bundespolizei mit. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Jugendliche demnach unmittelbar an der Uferkante des Flusses und kam nicht weiter. Die Beamten schnappten sich ein an einem Steg liegendes Ruderboot und befreiten den Jungen aus seiner misslichen Lage.

Da sich die Verständigung mit dem jungen Marokkaner als sehr schwer erwies und er keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, nahmen die Bundespolizisten ihn mit zur Dienststelle. Dort stellten die Beamten fest, dass der 14-Jährige seit Montag aus einer Jugendeinrichtung in Kassel weggelaufen und auf dem Weg nach Dänemark war. Nachdem der Jugendliche ein paar trockene Schuhe und eine neue Hose bekommen hatte, wurde er an das Jugendamt übergeben.

Mitteilung mit Foto