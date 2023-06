Bundespolizei rettet Entenküken vom Gleisbett in Altona

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Bundespolizisten haben Entenküken aus einem Gleisbett am Hamburger Bahnhof Altona gerettet. Eine unbekannte Frau hatte das Bundespolizeirevier zuvor alarmiert, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt neun Entenküken retteten die Beamten am Freitag aus dem Gleis.

Die Entenmutter wurde trotz Suche nicht gefunden, deshalb wurden die Küken zuerst von der Bundespolizeiwache Altona in Obhut genommen. Dort seien sie fürsorglich betreut worden, die ungewöhnlichen Gäste hätten durch ihr lautes Rufen für einen hohen Lärmpegel gesorgt, hieß es vonseiten der Bundespolizei. Schlussendlich wurden alle Küken wohlbehalten dem Tiernotdienst übergeben.