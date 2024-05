Bundespolizei kontrolliert Reisende in Hamburg auf Waffen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof und an der S-Bahnstation Reeperbahn bei einer Großkontrolle Reisende nach Waffen durchsucht. Gemeinsam mit dem Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn und der Polizei Hamburg seien so am Samstagabend insgesamt 270 Menschen überprüft worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Sechs Reisende führten den Angaben zufolge Waffen wie etwa Messer, Pfefferspray oder Schlagringe mit sich. Die Ermittler trafen außerdem acht zur Fahndung ausgeschriebene Menschen an. Bei den Kontrollen seien auch 15 weitere Strafanzeigen gestellt worden, unter anderem wegen Körperverletzung und des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland.

Unter dem Namen «Allianz sicherer Hauptbahnhof» wollen Bundespolizei, DB Sicherheit und Polizei Hamburg nach eigenen Angaben gegen das Mitführen von Waffen im Bahnverkehr vorgehen. Auch zukünftig seien an Hamburger Bahnhöfen in unregelmäßigen Abständen Kontrollen zu erwarten.