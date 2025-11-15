Bundespolizei kontrolliert an Hauptbahnhöfen

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Die Hauptbahnhöfe in Bremen und Hannover haben in der Nacht und am Abend im Fokus der Bundespolizei gestanden. Die Beamten führten dort Kontrollen im Rahmen einer bundesweiten Aktion durch, wie die Bundespolizei in Bremen mitteilte.

In der Hansestadt stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle von mehr als 400 Menschen mehrere kleinere Delikte fest und unter anderem Drogen, Bargeld und Reizgas sicher.

Ein Mensch, der sich nicht im Bahnhofsbereich aufhalten durfte, wurde in Gewahrsam genommen. Zudem erteilten die Beamten 23 Platzverweise. Auch Sicherheitsdienste, die örtliche Polizei und der Ordnungsdienst waren an der Aktion beteiligt.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sah die Großkontrolle als «Beleg für die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten». Die Zahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bahnhofsumfeld sei auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Datenerfassung.

Bundesinnenminister will mehr Videoüberwachung

Bundesweit sind an diesem Wochenende verschärfte Kontrollen an gut 40 Bahnhöfen geplant. Im Fokus stehen laut Bundespolizei insbesondere Bahnhöfe in Großstädten und in mittelstädtischen Gebieten, an denen es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen kam. So etwa auch in Hamburg oder Berlin. In München besuchte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Polizeieinsatz. Am Abend kündigte er dort den Ausbau der Videoüberwachung an Bahnhöfen an. Durch die Technik sei die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen in den vergangenen Jahren verdreifacht worden.