Bundespolizei greift betrunkenen Gesuchten auf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei hat einen sturzbetrunkenen Mann im Bahnhof Hamburg-Altona aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl vorlag und der mit mehreren Fahndungsnotierungen gesucht wurde. Eine Streife hatte den Mann im Eingang am Boden liegend entdeckt und angesprochen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mittelte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann völlig betrunken war und nicht mehr eigenständig seinen Weg fortsetzen konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 34 Jahre alten Hamburger ergab am Mittwochabend einen Wert von 4,12 Promille.

Die Eingabe der Personalien im System ergab zudem einen Haftbefehl wegen Beleidigung. Wegen der noch nicht gezahlten Geldstrafe muss der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen. Zudem wird er von der Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Eigentums- und Betrugsdelikten gesucht. Der Mann sitzt nun im Gefängnis.