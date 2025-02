Bundespolizei: Frauen in ICE sexuell belästigt

Ein Mann hat am Freitag in einem ICE zwei Frauen sexuell belästigt. (Symbolfoto) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Frauen sind am Freitagnachmittag in einem Fernverkehrszug, der von München nach Hamburg unterwegs war, nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei sexuell belästigt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe ein 41-jähriger Mann zwei Frauen im Alter von 19 und 41 Jahren am Gefäß, an den Oberschenkeln und am Oberkörper gegen deren Willen wiederholt angefasst, teilte die Bundespolizei mit.

Die Frauen setzten sich den Angaben zufolge zur Wehr: Sie schlugen die Arme des Tatverdächtigen weg und alarmierten den Zugbegleiter. Zeugen bestätigten den Vorfall nach Angaben der Bundespolizei. Am Hamburger Hauptbahnhof sei der 41-Jährige von der Polizei empfangen worden. Er versuchte demnach noch zu fliehen, doch die Beamten fesselten den Tatverdächtigen und brachten ihn aufs Revier.

Der Mann gab die Tat laut Bundespolizei zu – einen Atemalkoholtest verweigerte er. Ein Bahnticket hatte er nicht dabei. Gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.