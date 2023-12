Bundespolizei findet Kokain und Messer bei Schwarzfahrer

Uelzen (dpa/lni) –

Bei der Kontrolle eines Schwarzfahrers im Bahnhof Uelzen hat die Bundespolizei Kokain und zwei dolchähnliche Messer sichergestellt. Ein Zugbegleiter hatte den 37-Jährigen am Dienstag ohne Fahrschein in einem ICE erwischt, er sollte deshalb in Uelzen aussteigen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann zeigte keinen Ausweis vor und wollte den Zug auch nicht verlassen.

Als die Bundespolizisten den 37-Jährigen durchsuchten, stellten sie seine Identität und eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Außerdem stellten sie einen Beutel mit sieben Gramm Kokain und die beiden Messer sicher.

Der 37-Jährige muss sich nun noch wegen Erschleichens von Leistungen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Messer hatte er angeblich dabei, weil er in Hannover wohnt – «und es dort so unsicher sei», wie die Bundespolizei weiter mitteilte.