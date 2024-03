Bundespolizei bei Spiel in Magdeburg verstärkt im Einsatz

Magdeburg (dpa/sa) –

Die Bundespolizei wird im Rahmen des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 am Ostersonntag verstärkt auf den Bahnhöfen und in Zügen im Einsatz sein. Dadurch sollen gewalttätige Auseinandersetzungen verhindert und die friedliche An- und Abreise der Fans gesichert werden, teilte die Bundespolizei mit. Das Spiel in der Magdeburger MDCC-Arena beginnt um 13.30 Uhr. Vor Spielbeginn und nach Abpfiff würden die Bahnhöfe in Magdeburg voraussichtlich stark frequentiert, so die Polizei.