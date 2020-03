Bundesministerin sieht keinen Grund zur Panik bei Lebensmitteln

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Axel Heimken/dpa

Norderstedt (dpa/lno) – Vor Überreaktionen auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewarnt. «Kein Grund zur Panik, will ich deutlich sagen», äußerte die CDU-Politikerin am Montag in Norderstedt angesichts erster Hamsterkäufe. Am Rande einer Klausurtagung der schleswig-holsteinischen CDU-Landtagsfraktion erinnerte Klöckner an die Dürreperioden in den Sommern 2018 und 2019: «Auch wenn die Felder leer blieben zum Teil, die Regale waren dennoch voll.»