Bundesministerin: keinen Grund zur Panik bei Lebensmitteln

Norderstedt (dpa/lno) – Vor Überreaktionen auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewarnt. «Kein Grund zur Panik, will ich deutlich sagen», äußerte die CDU-Politikerin am Montag in Norderstedt angesichts erster Hamsterkäufe. Am Rande einer Klausurtagung der schleswig-holsteinischen CDU-Landtagsfraktion erinnerte Klöckner an die Dürreperioden in den Sommern 2018 und 2019: «Auch wenn die Felder leer blieben zum Teil, die Regale waren dennoch voll.»

Im Hinblick auf die Lebensmittelqualität verwies Klöckner auf Diskrepanzen zwischen Verbraucherbekundungen und tatsächlichem Konsumverhalten: Immer Menschen sagten, sie wollten Bio-Produkte kaufen, aber Öko-Bauern würden ihre Milch nicht los. Verbraucher und Produkte säßen in einem Boot. Den Landwirten könne man nicht alle Erwartungen überstülpen und ihnen müsse beim Umbau der Ställe für mehr Tierwohl geholfen werden. Ihr Haus prüfe den Vorschlag einer Tierwohlabgabe, sagte Klöckner. Mithilfe der Einnahmen daraus könnten jene Landwirte unterstützt werden, die ihre Ställe für mehr Tierwohl umbauen.

Klöckner habe sich klar für eine Tierwohlabgabe ausgesprochen, sagte der schleswig-holsteinische CDU-Agrarexperte Heiner Rickers der Deutschen Presse-Agentur. Er unterstützte das Vorhaben. Der Staat müsse hier ausgleichend eingreifen, wenn man hohe Standards wolle. Klöckner habe mit klaren Aussagen zu Themen wie Tierwohl, Lebensmittelhandel oder Düngemittel überzeugt, sagte Rickers.

Im Konflikt um den Einsatz von Düngemitteln und den Umgang mit Messergebnissen von Nitrat und Phosphor setzte sich die Ministerin für bundeseinheitliche Regeln ein. Kriterien würden in einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet. Klöckner lobte die Initiativen der Kieler CDU-Fraktion und der Landesregierung, den Waldanteil an der Landesfläche zu erhöhen. Der Bund helfe dort mit Geld zur Wiederaufforstung, wo Wälder in den vergangenen Jahren Schäden erlitten hatten. Die Wälder in Deutschland insgesamt seien arg gebeutelt, wobei Schleswig-Holstein nicht den größten Schäden aufweise.