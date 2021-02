Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Potsdam (dpa) – Das Bundesligaheimspiel der Fußballerinnen von Turbine Potsdam gegen den SV Meppen ist abgesagt worden. Die Partie sollte eigentlich an diesem Sonntag um 14.00 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion stattfinden, kann nun aber wegen witterungsbedingter Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen werden. Das teilten die Potsdamer am Freitag mit. Ein neuer Spieltermin soll so schnell wie möglich bekanntgegeben werden.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-418974/2

