«Erhebliche Glätte»: Bundesliga-Spiel in Bremen fällt aus

Bremen (dpa) –

In der Fußball-Bundesliga fällt an diesem Samstag auch das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim fällt aus. Die Partie kann wegen des starken Schneefalls und des Sturmtiefs Elli nicht stattfinden, teilten die Bremer und die Deutsche Fußball Liga mit.

«Grund für die Absage ist eine erhebliche Glättebildung in den Umläufen, Zuschauerbereichen und Verkehrsflächen im Weserstadion sowie erhebliche Schneeverwehungen in weiten Teilen des Stadionareals», hieß es in einer Werder-Mitteilung. «Daraus ergeben sich eingeschränkte Zugänge und die dadurch nicht sichere Nutzung von Rettungs- und Fluchtwegen.»

Ein Nachholtermin wird nach Angeben der DFL «zeitnah» bekanntgegeben. Zuvor war bereits das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt worden.

Sichere Anreise nicht zu gewährleisten

Die Bremer hatten bis zuletzt alles versucht, um das Spiel im Weserstadion stattfinden zu lassen. So waren extra 50 zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz. Diese sollten dafür sorgen, dass die Bereiche rund um das Weserstadion vom Schnee befreit werden.

Doch die Schneemassen, die seit Freitag in Bremen gefallen waren, waren am Ende zu groß. «Vor dem Hintergrund von glatten Straßen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr kann zudem die sichere Anreise der Stadionbesuchenden nicht sichergestellt werden», schreiben die Bremer. In großen Teilen des Nordens sorgt der Wintersturm Elli für erhebliche Beeinträchtigungen.

Für Werder beginnt das neue Fußball-Jahr nun am Dienstag mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. 1899 Hoffenheim empfängt am Mittwoch Borussia Mönchengladbach.