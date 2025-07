Bundesinnenminister besucht Bundespolizeischiff «Neustadt»

Neustadt (dpa/lno) –

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) informiert sich bei der Bundespolizei See in Neustadt (Holstein) über die Arbeit der Behörde. Dazu besuchte er das Schiff «Neustadt» während der Fahrt von einem Schnellboot aus. Das kleine Boot raste bei ruhiger See mehrmals um das Schiff, um dann mit einem sogenannten David an Bord gehievt zu werden. Auf dem Programm an Bord stehen unter anderem Gespräche mit leitenden Beamten und Vorführungen mit einem Hubschrauber und kleinen Einsatzteams.