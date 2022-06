Bundesbauministerin Geywitz bei Genossenschaftstag

Hamburg (dpa) –

Bundesbauministerin Klara Geywitz wird heute (10.15 Uhr) beim Genossenschaftstag in Hamburg erwartet. Bei dem Treffen gehe es darum, wie die Wohnungsgenossenschaften in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angesichts der dramatischen Steigerung bei den Baupreisen, hohen Grundstückspreisen und Klimaschutz-Anforderungen auch künftig bezahlbares Wohnen garantieren könnten, teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen mit. Ihm gehören rund 170 Wohnungsgenossenschaften mit mehr als 120.000 Wohnungen an.

Die große Mehrheit der Genossenschaften bewertet die Aussichten für den Wohnungsneubau den Angaben zufolge als schlecht oder sehr schlecht. Vielen Genossenschaften wollten deshalb den Start von Neubauprojekten verschieben. «Es ist leider fünf Minuten nach zwölf», sagte VNW-Direktor Andreas Breitner. «Dass angesichts dieser negativen Stimmung in den kommenden Jahren die von der Politik ausgerufenen Neubauzahlen erreicht werden können, ist ausgeschlossen.» Betroffen sei vor allem die Errichtung bezahlbaren Wohnraums.

Die Bundesregierung hatte als Ziel die Schaffung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen ausgegeben, davon 100.000 Sozialwohnungen.