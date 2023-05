Bundesarbeitsminister Heil löst Versprechen ein

Osterby (dpa) –

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Mittwoch einen Malerbetrieb in Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) besucht und damit ein in einer Talkshow gegebenes Versprechen eingelöst. Die Malermeisterin Jessica Hansen hatte in ihrem Betrieb vor rund einem Jahr die Vier-Tage-Woche eingeführt und damit positive Erfahrungen beim Anwerben von Fachkräften gemacht, in der ARD-Sendung «Hart aber fair» hatte sie darüber vor zwei Monaten berichtet.

Heil sagte, damals hätten beide nicht geahnt, dass die Debatte über die Vier-Tage-Woche solche Wellen schlagen würde. Malermeisterin Hansen hatte wie viele Betriebe mit Fachkräftemangel zu kämpfen und einiges im Betrieb umgestellt, unter anderem führte sie die Vier-Tage-Woche ein.

Der Minister sprach am Mittwoch etwa eine dreiviertel Stunde mit Hansen und Teilen der Belegschaft über das Konzept. «Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute nicht nur mit Frau Hansen als Chefin, sondern auch mit Gesellen und Azubis reden konnte», sagte Heil. «Und offensichtlich scheint es beiden Seiten gut zu tun.» Hansen habe geschildert, dass das Vier-Tage-Modell zu höherer Produktivität, stärkerer Arbeitszufriedenheit, niedrigeren Krankheitsständen und mehr Bewerbungen geführt habe.

Fachkräftemangel sei ein Riesenthema, sagte Heil. Sowohl er als auch die Malermeisterin betonten allerdings, dass die Vier-Tage-Woche keine Lösung sei, die für alle Betriebe funktioniere. «Das ist keine Schablone, die man über alles packen kann.» Es gehe vielmehr darum, dass die Arbeit besser zum Leben passe, dass es flexible Arbeitsmodelle gebe. Nach der Ausbildung beispielsweise wollten viele Menschen mehr arbeiten, als junge Eltern hingegen zunächst wieder etwas kürzer treten, um später wieder Vollzeit zu arbeiten. «Arbeit muss zum Leben passen und nicht umgekehrt.» Die Zukunft der Arbeit sei nicht Starrheit, sondern Flexibilität.

Auch im Betrieb von Hansen ist Flexibilität das Stichwort – wer fünf Tage arbeiten möchte, kann das auch. Grundsätzlich werde aber von Montag bis Donnerstag gearbeitet, sagte Hansen. Ausnahmen gebe es nur selten. Die täglichen Anfangszeiten sind flexibler. Vollen Lohnausgleich gibt es nicht für die Vier-Tage-Woche, aber die Zeit, die die Maler vom Betrieb zur Baustelle brauchen, wird bezahlt. Zudem wird übertariflich bezahlt.

Wenn weniger junge Leute da seien, müsse man mehr tun, um diese zu gewinnen, sagte Heil. «Das ist das, was man hier lernen kann: Nicht eins zu eins ein Modell übertragen, aber sich so zu erneuern und attraktiv zu machen, dass junge Leute Spaß haben, den Beruf zu ergreifen.» Er glaube, das sei die Botschaft von Osterby.

Die Debatte über die Vier-Tage-Woche könne nicht vom Staat verordnet werden, sagte der Minister. «Es ist Aufgabe von Sozialpartnern, das heißt von Arbeitgebern und Beschäftigten, von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, solche Modelle fair zu verhandeln und auch dafür zu sorgen, dass es passt für beide Seiten.»