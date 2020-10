Bundesamt warnt weiterhin vor Sturmflut an der Ostseeküste

Stürmisches Herbstwetter an der Ostsee. Foto: Stefan Sauer/dpa

Hamburg/Rostock (dpa) – Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat am Mittwochabend die Sturmflutwarnung an der Ostsee bis zum Donnerstag verlängert. Demnach werden bis Donnerstag früh an der gesamten deutschen Ostseeküste Wasserstände bis 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. In der Lübecker und Wismarer Bucht sowie im Greifswalder Bodden sind Wasserstände bis 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand möglich. Auch im Verlauf des Donnerstags werden weiter Wasserstände von einem Meter bis 1,30 Meter über Normal erwartet, hieß es.

