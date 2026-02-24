BUND gegen Bundeswehr-Karrierecamp auf dem Brocken

Magdeburg/Wernigerode (dpa) –

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Sachsen-Anhalt fordert die Bundeswehr zur Absage eines Karrierecamps am Brocken auf. «Uns ist bewusst, dass die Bundeswehr großflächig Nachwuchs ansprechen möchte und dafür öffentlichkeitswirksame Formate benötigt», erklärte BUND-Geschäftsführer Christian Kunz. «Gleichzeitig muss sorgfältig abgewogen werden, ob ein Nationalpark für ein zweiwöchiges Bundeswehrcamp samt Hubschrauberlandungen und Tiefflügen während der Brutzeit streng geschützter Arten der geeignete Ort ist.»

Kunz erklärte weiter: «Wir appellieren daher an das Bundesministerium der Verteidigung, nach einem alternativen Veranstaltungsort zu suchen. Landrat Thomas Balcerowski rufen wir dazu auf, die Naturschutzpflichten vor Ort zu priorisieren.»

Von verschiedenen Seiten gibt es Kritik an den Bundeswehr-Plänen. Unter anderem hatte sich auch die Nationalparkverwaltung ablehnend geäußert und das Vorhaben als äußerst unsensibel bezeichnet.