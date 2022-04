Bund fördert Hamburger E-Busse mit 160 Millionen Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Busflotte bekommt Hamburg finanziellen Rückenwind aus Berlin. Mit Fördermitteln von 160 Millionen Euro unterstützt der Bund die Umstellung auf Elektrofahrzeuge, die in den kommenden Jahren Fahrt aufnimmt. Den entsprechenden Förderbescheid übergab Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag an die beiden städtischen Verkehrsbetriebe Hochbahn und VHH.

Die Fördermittel werden nach Hochbahn-Angaben bei beiden Betrieben unter anderem für den Kauf von 472 E-Bussen sowie rund 700 Ladestationen eingesetzt, mit denen die Busse auf den Betriebshöfen geladen werden. Weitere Fördermittel entfallen auf den Umbau der Werkstätten und die Erweiterung von Managementsystemen für die Betriebssteuerung. Auf die Hamburger Hochbahn AG (HHA) entfällt ein Anteil von 97,3 Millionen Euro, auf die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) von 59,7 Millionen Euro.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bekräftigte das Ziel der Hansestadt, bis 2030 alle Dieselbusse auf emissionsfreie Antriebe umzustellen. «Die Förderung durch das Bundesverkehrsministerium gibt uns dafür deutlichen Rückenwind». Seit 2020 bestellen die Hochbahn und die VHH für Hamburg ausschließlich E-Busse.

Nach jüngsten Angaben von Ende März der beiden Verkehrsbetriebe sind derzeit schon 166 elektrisch angetriebene Busse auf Hamburgs Straßen unterwegs. Die Hochbahn verfügt demnach über 110 E-Busse. Die VHH, deren Liniennetz weit ins Hamburger Umland reicht, setzen aktuell 56 Elektro-Fahrzeuge ein. Bei der Hochbahn sollen 2022 um die 80 E-Busse hinzukommen, bei den VHH knapp 50. Damit würde die Gesamtzahl der elektrisch betriebenen Linienbusse in Hamburg von 166 auf 295 steigen. Beide Unternehmen sind zurzeit noch überwiegend mit Dieselfahrzeugen unterwegs. Der Fuhrpark der Hochbahn umfasst rund 1100 Busse, der Fuhrpark der VHH knapp 700.

Im Herbst hatte Hochbahnchef Henrik Falk drei Jahre nach dem Start der ersten E-Busse eine positive Bilanz gezogen: Serienreife und – dank technischer Fortschritte – eine zunehmende Reichweite. Er hatte aber auch betont, dass der Fuhrpark «technologieoffen» ausgebaut werden soll – vor allem weil für Bustouren, die größere Reichweiten erfordern, noch nach Lösungen gesucht werden müsse. Beispielsweise will die Hochbahn ab 2023 auch die ersten Brennstoffzellenbusse einsetzen. Die werden zwar auch von Elektromotoren angetrieben, aber die elektrische Energie wird in einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff erzeugt.