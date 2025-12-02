Bund erteilt Baufreigabe für A20-Abschnitt bei Bad Segeberg

Jetzt gibt der Bund den Weiterbau der A20 für die Umfahrung von Bad Segeberg frei. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Berlin/Bad Segeberg (dpa/lno) –

Drei Wochen nach der Einigung zum Fledermausschutz hat der Bund die Freigabe zum Weiterbau der A20 im Bereich Bad Segeberg erteilt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) übergab in Berlin Freigabeschreiben für insgesamt 16 Bundesstraßen- und 7 Autobahn-Neubauprojekte in ganz Deutschland an seine Länderkollegen. «Die Länder und die Autobahn GmbH des Bundes können jetzt die Ausschreibungen planen und einleiten – und dann mit dem Bau beginnen», so der Minister.

Erst am 12. November hatten sich das Land Schleswig-Holstein und der Umweltverband BUND über mehr Fledermausschutz rund um die als größtes Fledermaus-Überwinterungsquartier Deutschlands geltenden Kalkberghöhlen in Bad Segeberg geeinigt. Geplant ist eine mit 14 Millionen Euro ausgestattete Fledermausstiftung.

Madsen plädiert für Gespräche auf Augenhöhe

Schleswig-Holstein Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) forderte als Konsequenz aus dem jahrelangen Stillstand, man müsse in Deutschland stärker werden, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Er warb dafür, sich bei derartigen Projekten vorab zu einigen.

2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau der Autobahn gestoppt. Die Richter sahen den Fledermausschutz als nicht ausreichend beachtet an. Als Folge des Urteils entschieden sich die Planer für Bau von Tunneln und Leitstrukturen wie Schutzwände, damit die Fledermäuse nicht mit Lastwagen kollidieren.