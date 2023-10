Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch vor

Hannover (dpa/lni) –

Der Bund der Steuerzahler stellt am Dienstag (11.00 Uhr) sein sogenanntes Schwarzbuch in Hannover vor. Darin listet der Verein jährlich Fälle auf, in denen seiner Auffassung nach öffentliche Mittel in Niedersachsen und Bremen verschwendet wurden. Ziel des Verbandes ist nach eigenen Angaben unter anderem, Steuern und Abgaben zu senken und die Verschwendung von Steuereinnahmen zu stoppen.

Im vergangenen Jahr kritisierte der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch etwa die Sanierung der Göttinger Stadthalle. Statt der einst veranschlagten 19,5 Millionen Euro beliefen sich die Sanierungskosten später auf mehr als 40 Millionen Euro.