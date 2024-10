Bund der Steuerzahler kritisiert Verschwendung im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Der Bund der Steuerzahler prangert in seinem neuen Schwarzbuch mehrere Fälle von Verschwendung in Schleswig-Holstein an. Die Auswahl reicht von teuren Stellplätzen im Fahrradparkhaus am Uniklinikum Kiel über Pannen mit einer neuen Schleifähre bis hin zum Aus für die E-Highway-Teststrecke auf der Autobahn zwischen Hamburg und Lübeck. Sieben exemplarische Beispiele aus dem Norden listet das nun veröffentlichte Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds auf. Bundesweit sind es 100.

Der Präsident des Steuerzahlerbunds in Schleswig-Holstein, Aloys Altmann, nannte «Größenwahn, fehlende Prioritätensetzung und mangelhafte Planung» als Ursachen von vielen Fehlern in Politik und Verwaltung. Einen solchen sorglosen Umgang mit Geld könnten sich Bund, Länder und Gemeinden künftig nicht mehr leisten.