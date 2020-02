Bund der Steuerzahler fordert Entlastung beim Hauskauf

Hannover (dpa/lni) – Angesichts des Milliardenüberschusses, den das Land Niedersachsen im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat, fordert der Bund der Steuerzahler finanzielle Entlastungen für die Bürger. «Es wird Zeit, dass die Regierung den Bürgern etwas zurückgibt», teilte der Verband am Montag in Hannover mit. So könne eine Senkung der Grunderwerbsteuer von derzeit fünf Prozent es jungen Familien erleichtern, Wohneigentum zu kaufen. «In Zeiten explodierender Grundstücks- und Immobilienpreise sollte der Staat die Menschen unterstützen und ihnen nicht durch einen prozentualen Aufschlag nochmal tiefer in die Tasche greifen.» Außerdem solle das Land den Schuldenberg von mehr als 60 Milliarden Euro abbauen.

Niedersachsen hat dem Bund zufolge im Jahr 2019 einen Überschuss von 1,79 Milliarden Euro verzeichnet. Das Land selbst wendet indes eine andere Berechnung an und erstellt einen Jahresabschluss, der auch die für künftige Ausgaben zu bildenden Haushaltsreste einbezieht. Dieser Wert soll bis Ende April ermittelt werden. Dabei ist mit einem Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro zu rechnen, wie das Finanzministerium in Hannover angekündigt hatte.