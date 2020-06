Bullen nach Stallbrand weiter im Emsland unterwegs

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Lengerich (dpa/lni) – Nach einem Feuer in einem Bullenstall in Langen (Kreis Emsland) sind am Samstag immer noch einige ausgebrochene Rinder unterwegs gewesen. Die Polizei warnte davor, sich den aggressiven Bullen zu nähern. Einsatzkräfte und der Landwirt suchten noch acht Tiere, sagte ein Sprecher.

Der Brand war im Stall am Freitagnachmittag ausgebrochen, die Ursache war zunächst noch unbekannt. Die etwa 40 Bullen konnten rechtzeitig herausgetrieben werden. Es gab nur Probleme, sie wieder einzufangen. Zwei Feuerwehrleute wurden bei der Bullenjagd leicht verletzt. Mit vereinten Kräften brachten der Landwirt, Feuerwehr, Polizei und andere Helfer schließlich 32 Tiere wieder unter Kontrolle.

Der Stall mit abgestellten Arbeitsmaschinen und Photovoltaik auf dem Dach wurde stark beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht.

Mitteilung